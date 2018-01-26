توجه لمنع بيع الدخان في البقالات الصغيرة بكافة المناطق

كشفت مصادر عن وجود توجه لمنع بيع الدخان في البقالات التي تقل مساحتها عن 100 متر في جميع مناطق المملكة.
وقالت المصادر إن عددا من الجهات الحكومية تتباحث حول تعميم تجربة أمانة منطقة الرياض بمنع بيع الدخان في البقالات الصغيرة، لتشمل مناطق المملكة كافة، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه من المتوقع أن يتم التطبيق قريباً.
وكانت أمانة الرياض قد أطلقت حملة منعت بموجبها بيع الدخان في البقالات التي تقل مساحتها عن 100 متر، وذلك بهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات في التموينات والأسواق المركزية على الدخان والتبغ، لضمان وضع التحذيرات الصحية في أماكن بارزة، حيث تم أخذ تعهدات على أصحاب المحال بالالتزام بتطبيق لائحة التموينات والأسواق، وآليات بيع الدخان ومشروبات الطاقة.
وتأتي هذه الخطوات بعد رصد بعض البقالات الصغيرة في عديد من المناطق تقوم ببيع الدخان بالسيجارة الواحدة للمراهقين، ما تسبب في إدمانهم على الدخان.