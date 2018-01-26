وقع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية باليمامة عقد شراكة مع وكالة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان يمثلها رئيس مجلس إدارتها الأستاذ فهد بن عبدالكريم البسام يقوم الطرف الثاني بتشغيل وتفعيل كافة الخدمات المتاحة للمركز الحضاري والاجتماعي التابع للجنة باليمامة .
شكر الداعج لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الدعم والتأييد لكافة برامج وفعاليات اللجان التنموية بالمملكة .
فيما أوضح البسام أنه سيكون هناك رزنامة من البرامج والفعاليات ستحوي هذا التعاون سيتم نشره بعد الانتهاء من برنامجه الزمني بإذن الله .