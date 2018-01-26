أبدى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ موافقته على انتقال الأندية السعودية للعب في قطر ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، محذراً من المساس باللاعبين هناك.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “كرئيس لهيئة الرياضة موقفي أن لا دخل لها بالسياسة، ولا أجد ما يمنع من المشاركة في قطر، فالشعب القطري امتداد لنا وكلهم متابع وعاشق لرياضتنا ودولتنا وقادتنا”.
وأضاف آل الشيخ: “المهم الاطمئنان على سلامة لاعبينا وهذا غير مقلق، رغم حماقة الحمدين ليقينهم أن أي حماقة ستكون عواقبها وخيمة”.وفق”اخبار24″.