أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني أن الفرع أبلغ الجهات الأمنية لمتابعة ما ظهر في مقطع فيديو لشخص ينهال بالضرب على طفل في أحد أحياء محافظة جدة، والذي تم تسجيله عبر كاميرا إحدى قريباته.
وأوضح أن فرع الوزارة بمكة توصل إلى موقع ومكان الطفل، وستشكل لجنة مشتركة للتحقيق مع عائلة الطفل في الواقعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لاستبيان إذا كان المعنف يتعاطى المخدرات، أو يستخدم الضرب في تأديب الطفل.
وأضاف بحسب “الوطن” أنه سيتم إعداد تقرير حول الواقعة عقب الانتهاء من التحقيقات، وستتعامل الحماية الاجتماعية مع الحالة وتتخذ ما يلزم حيالها، ومن ثم تطبق العقوبة التي ينص عليها النظام، لافتاً إلى أن عقوبات قاسية تنتظر المعنف، سواء كان الأب أو أحد أقارب الطفل.
بدوره، قال مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صالح سرحان الغامدي إن الجمعية تتابع الواقعة، وستتعاون اللجان القانونية مع الجهات الأمنية والحماية لمعرفة دوافع القائم بهذا التعنيف، متوقعاً إحالة الحالة إلى المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان المقطع تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل وأثار استياءً واسعاً، فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد آبا الخيل إن وحدة الحماية الاجتماعية يجدة بالتعاون مع الجهات المختصة تدخلت لحماية الطفل واتخاذ الإجراء النظامي بحق المعنِّف.