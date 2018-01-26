أكد مصدر أمني، أن شرطة محافظة جدة أحالت المتورطين في حادثة تحرش “درة العروس”، وهم 7 متهمين بينهم 6 سعوديين وسوري إلى النيابة العامة، مبينة أن الشرطة تلاحق آخرين يشتبه في أنهم متورطون في الحادثة.
وأوضح المصدر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الحادثة، التي أظهرها مقطع متداول ونجحت الشرطة في القبض على 7 متورطين تعرف عليهم الشهود، حظيت بمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، ووجه بمراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة في درة العروس.
ويواجه المتهمون عدداً من الاتهامات، بينها التجمهر والفوضى والإتيان بتجاوزات غير أخلاقية، فيما وصف مختص في القانون الحادثة بأنها فعل فاحش يستوجب العقوبة التعزيرية.
وكان مقطع فيديو متداول وثقه مواطن، أظهر مجموعة من الشباب يثيرون الفوضى ويلاحقون فتيات في منتجع درة العروس بشمال جدة، ووجه بعدها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالتحقيق في الأمر، حتى تم القبض على 7 متهمين ويجري ملاحقة آخرين.