وافق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب عادل عزت على قبول استقالة مدير المنتخب الوطني الأول الكابتن ماجد عبدالله، وأصدر قراراً بتعيين الكابتن عمر باخشوين في منصبه.
وأضح بيان صادر عن الاتحاد أمس الخميس أن ماجد عبدالله أرجع سبب استقالته إلى ظروفه الخاصة، التي قد تحول دون قدرته على القيام بمهامه بما يتوافق مع المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة في يونيو 2018 بروسيا.
وكات عزت قد أصدر قراراً بتعيين بندر بن أحمد قطان عضواً في مجلس إدارة الاتحاد بديلاً عن عضو المجلس الكابتن سامي الجابر. وفق”أخبار24″.