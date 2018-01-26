“الإسكان”: نسبة تملك المواطنين للمساكن ترتفع إلى 50%

ارتفعت نسبة التملك بين المواطنين في عام 2017 لتصل إلى قرابة 50%، لتسجل نمواً ملحوظاً، نتيجة المبادرات والبرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان خلال العامين الماضيين، والتي كان من أبرزها برنامج سكني الذي استهدف في عامه الأول 282 ألف أسرة، قبل أن يرتفع إلى 300 ألف أسرة في العام الحالي.
وساهم برامج رسوم الأراضي البيضاء في تطوير عدد من الأراضي لتوفير وحدات سكنية، كما أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” قام بالإشراف والمتابعة لعدد من المشاريع في مختلف المدن لضمان توفير وحدات سكنية متنوعة ذات جودة عالية وسعر منخفض، حيث أتاح البرنامج آلاف الوحدات السكنية التي حجزت معظمها في أكثر من مشروع.
كما أن الوزارة وقعت شراكات مع المطورين العقاريين والبنوك، بهدف إيجاد حلول سكنية للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار في حملة سكني والصندوق العقاري.
ونوّه عدد من المختصين بما توليه الدولة من اهتمام بموضوع السكن من خلال تقديمها عبر وزارة الإسكان مشاريع إسكانية وبرامج تنظيمية متنوعة تستهدف الإرتقاء بالقطاع وجعله اكثر توازناً، حيث قدّمت الوزارة خلال العام الماضي حوالي 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة، و110 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء و75 ألف قطعة أرض مجانية مطورة، إضافة إلى إعلان أسماء 85 ألف شخص من مستفيدي الصندوق لاستلام قروضهم عبر برنامج التمويل المدعوم بالكامل.