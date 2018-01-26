ستنطلق مرحلة التصفيات على مستوى المدرسة لمسابقة تحدي القراءة العربي بإن الله تعالى في تاريخ 25 / 5 / 1439 هـ في مدارس محافظتي الخرج والدلم ولمدة 11 يوماً كحد أقصى وعليه يلزم جميع المدارس المشاركة بالمسابقة استكمال الخطة التنفيذية للمشروع تبعا لما حثت عليه منسقة مشروع تحدي القراءة العربي بإدارة تعليم الخرج الدكتورة /سارة الحقباني من متابعة العمل على تسجيل الطالبات في الموقع _ تشجيع مشرفات المسابقة في المدارس على استكمال أعمالهن وتكوين لجنة تحكيم لمرحلة التصفيات على مستوى المدرسة والتي يتم اختيار أعضائها وفق شروط معينة كسعة الثقافة والاطلاع والبشاشة والنزاهة والدقة والصبر. والجدير بالذكر أن إدارة التعليم بالخرج تعتزم على عقد لقاء خاص بأعضاء لجنة التحكيم يوم الأثنين الموافق 12 / 5 / 1439هـ لشرح وتوضيح مصفوفة التحكيم.
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تعليم الخرج > تعليم الخرج يعلن عن انطلاقة مرحلة التصفيات على مستوى المدرسة لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة
تعليم الخرج يعلن عن انطلاقة مرحلة التصفيات على مستوى المدرسة لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :
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