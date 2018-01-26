يعلن قسم رياض الأطفال بتعليم محافظة الخرج عن فتح باب التسجيل للأطفال المستجدين للعام الدراسي القادم ١٤٣٩/١٤٤٠هـ و سيتاح التسجيل من يوم الإثنين الموافق ١٢ / ٥ / ١٤٣٩ إلى نهاية الفصل الدراسي وذلك لتيسير قبولهم وانتظامهم بروضاتهم …
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
المستهلك وضريبة القيمة المضافة
د.هلال العسكر3297 0
مواقع التواصل الى أين !!
مشاعل الحربي10227 0
كيف قضيت ثلاث ساعات في إيران ؟
سعد الفريخ13020 0
رحل _ أبي ..
هشام العبدان17164 0
“حي على العمل الحر”
د.هلال العسكر10661 0
بيعة الحب واللحمة الوطنية
د.هلال العسكر14819 0
تعليم الخرج > قسم رياض الأطفال يعلن عن فتح باب التسجيل للأطفال المستجدين للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ
قسم رياض الأطفال يعلن عن فتح باب التسجيل للأطفال المستجدين للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
لا يوجد وسوم
0 812
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884968955.html