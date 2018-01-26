نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم التوعية الإسلامية –بنات- برنامجاً تدريبياً بعنوان : ( تنمية مهاراتمعلمات القرآن الكريم (1) ) بالتعاون مع قسم الإشراف التربوي بالخرج وذلك لمدة أسبوع بواقع (20) ساعة تدريبية في الفترة من تاريخ 4 / 5 / 1439 هـ وحتى 8 / 5/ 1439 هـ ، بمقر قاعة الاجتماعات بمكتب الإشراف التربوي بالخرج واستهدف البرنامج معلمات المواد الدينية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالخرج .ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات معلمات المواد الدينية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تدريس القرآن الكريم وتجويده ليقمن بالدور المنوط بهن في تدريس كتاب الله على الوجه الصحيح كما يهدف البرنامج إلى تحسين مخرجات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والرقي بمستواها .نفذت البرنامج المعلمة في المدرسة المتوسطة والثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج أ. نورة فهد الجعيدي بإشراف مباشر من رئيسة قسم التوعية الإسلامية أ. زهرة الشدي ومشرفة التوعية الإسلامية المكلفة بالإشراف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم أ. ابتسام الشميمري .تناولت المدربة في البرنامج عدة محاور منها : فضائل القرآن الكريم تعليماً وتعلماً و أهمية تطوير مهارات معلمة القرآن
الكريم كما تناولت مبحث في إتمام الحركات و أزمنة الحروف المتحركة والساكنة في القرآن الكريم وتطرقت إلى شرح للمخارج وبعض الصفات كما تناولت مراحل التحضير للدرس القرآني وتضمن البرنامج تطبيقات عملية مهارية للإتمام والأزمنة وإتقان المهارات المكتسبة ،وتخلل الجلسات التدريبية عروض مرئية تبين آلية تطبيق بعض الأحكام التجويدية والتلاوة الصحيحة للقرآن الكريم وتصويب الخطأ ، و تميز البرنامج باستخدام المدربة لأساليب وأنشطة متنوعة فيالتدريب شهدت تفاعلاً متميزاً من المتدربات .
وقد تشرف البرنامج في آخر أيامه بحضور سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات )أ.سماح آل ذيبان التي قدمت شكرها وتقديرها للمدربة أ. نورة الجعيدي ومنحتها شهادة شكر وتقدير باسم سعادة مدير التعليم د.عبد الرحمن العبد الجبار على جهودها المبذولة في تنفيذ البرنامج سائلة الله أن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتها كما قدمت آل ذيبان شكرها لقسم التوعية الإسلامية على تنفيذ هذه البرامج التدريبية التطويرية في خدمة كتاب الله .
وفي ختام البرنامج مُنحت المتدربات شهادات البرنامج بالتعاون مع قسم التدريب التربوي وقد أعربت رئيسة قسم التوعية
الإسلامية أ. زهرة الشدي عن شكرها وتقديرها لسعادة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات )أ.سماح آل ذيبان
على تشريفها للبرنامج التدريبي ودعمها المستمر لقسم التوعية الإسلامية كما قدمت شكرها لقسم الإشراف التربوي
متمثلاً برئيسة القسم أ.هدى العتيبي مثمنة لهم جهودهم في التعاون مع قسم التوعية الإسلامية في إنجاح البرنامج شاكرة
لهم استضافة البرنامج في قاعة الاجتماعات بمبنى الإشراف التربوي .كما قدمت الشدي شكرها وتقديرها للمدربة أ.نورة
الجعيدي سائلة الله لها التوفيق والسداد ، كما شكرت جميع المعلمات الحاضرات .
كما قدمت الشدي شكرها وتقديرها لكل من بذل ودعم البرنامج ممن كان لبذلهم وسخائهم أثره الكبير في إنجاح البرنامج
وتحقيق هدفه بإذن الله سائلة الله أن يجعل ما قدموا ثقلا في ميزان حسناتهم ويجعلهم من أهل الخيرية ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) .
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة مشروع تطوير مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالخرج المسند لقسم
التوعية الإسلامية والذي يلاقي اهتماما ومتابعة من سعادة مدير التعليم د. عبد الرحمن العبد الجبار والمساعد للشؤون
التعليمية ( بنات) أ. سماح آل ذيبان لتحقيق الهدف المرجو منه في تطوير مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتحسين
مخرجاتها وتذليل العقبات أمامها لتكون بيئة تعليمية تربوية قرآنية رائدة وفق معايير الجودة والإتقان بما يتناسب مع
اللوائح والأنظمة والسعي نحو تحقيق أهداف تربوية نتاجها جيل قرآني متمكن يخدم دينه و وطنه وأمته .