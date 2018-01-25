أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أحمد الخليفي أن نشاط البنوك لم يتأثر بتجميد حسابات الموقوفين على ذمة تحقيقات مكافحة الفساد، وأن قروض الإسكان تبلغ 16% من إجمالي قيمة محفظة الإقراض.
وأوضح الخليفي في لقاء مع “العربية”، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، أن “ساما” تنفذ تعليمات النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع حسابات الموقوفين، نافيا تأثر البنوك بذلك وأن الدليل هو المؤشرات الإيجابية للبنوك.
وأضاف أن النظرة إيجابية الآن للمصارف السعودية، بعد تحسن أسعار النفط، والإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص، لافتا للنمو الجيد لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بـ800 مليون ريال هذه السنة والسنة القادمة، فيما يستحوذ الإقراض العقاري على 16% من محفظة الإقراض، آملاً أن ترتفع النسبة لدعم الإقراض العقاري.
وحذّر الخليفي من الاستثمار في العملة الرقمية “بيتكوين”، بسبب غياب نظام الحماية، واصفا إياها بعملة للمضاربات ولتنفيذ بعض العمليات المالية غير الشرعية.