أظهرت نتائج مسح المساكن للعام 2017 التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ نسبة المساكن التي صفة حيازتها مملوكة والمشغولة بأسر سعودية بلغت 49.91%.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم (الخميس) أن المساكن التي صفة حيازتها “مستأجرة” والمشغولة بأسر سعودية تمثل ما نسبته 38%، أمَّا نسبة المساكن المقدّمة من صاحب العمل والمشغولة بأسر سعودية فهي 1,69%.
كما أظهرت النتائج أنَّ نسبة الفلل المشغولة بأسر سعودية 29,44% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، بينما بلغت نسبة الشقق المشغولة بأسر سعودية 43,67% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، فيما بلغتْ نسبة الأدوار في الفلل المشغولة بأسر سعودية 7,73% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية.