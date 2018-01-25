انخفاض الحوادث المرورية 15.9%.. وارتفاع أعداد المصابين في بعض المناطق

اختلفت نسب الحوادث والإصابات والوفيات في الربع الأول من العام الحالي 1439هـ، عن نظيره من العام الماضي 1438هـ، ارتفاعا وانخفاضا، حسب المدن والمناطق، وكان من أبرزها انخفاض نسبة الحوادث المرورية 15.91%.
وأوضحت إحصائيات مرورية أن حوادث الأشهر الثلاثة الأولى العام الحالي بلغت 107.6 ألف حادث مروري، مقارنة بـ127.9 ألف في نفس الفترة العام الماضي، بانخفاض 15.91%، وبلغ عدد المصابين خلال نفس الفترة العام الحالي 7776 مصاباً، فيما كان 8499 مصاباً، بانخفاض قدره 8.5%.
وكشفت أن عدد المتوفين بسبب الحوادث المرورية في الأشهر الثلاثة الأولى العام الحالي، انخفض بنسبة 14.11% عن نفس الفترة العام الماضي، حيث بلغ هذا العام 1649 حالة وفاة، مقابل 1920 حالة عام 1438هـ.
وعلى مستوى المناطق، انخفضت نسبة الحوادث في 12 منطقة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وعلى رأسها تبوك بنسبة 53.43%، فالجوف 40%، وجدة 33.75%، والقصيم 31.32%، والرياض 31%، فيما ارتفعت في كل من الطائف ومنطقة حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
وأشارت إحصائيات أعداد المصابين إلى انخفاض في 10 مناطق ومدن منها المنطقة الشرقية والطائف وجدة والمدينة المنورة ومنطقة القصيم، وارتفعت في الرياض ومكة المكرمة، وجازان وعسير والحدود الشمالية، كما انخفضت نسبة أعداد المتوفين بسبب الحوادث في عدة مدن ومناطق منها الرياض، والمنطقة الشرقية والطائف وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل، وارتفعت النسبة في مناطق جازان وتبوك والباحة.
وفق”أخبار24″.