أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الخميس)، الحالات التي يوقف فيها صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين.
وأفادت بأن إيقاف صرف البدل يشمل الموظفين المبتعثين للدراسة في الخارج، وكذلك الحالات الوظيفية التي يوقَف فيها راتب الموظف بالكامل.
جاء ذلك في تعميم صادر من الوزارة للجهات الحكومية ردا على الاستفسارات الواردة لها في هذا الشأن، مؤكدة على أن البدل سيُصرَف للمواطنين من الموظفين العاملين داخل المملكة ممن تربطهم بالجهات الحكومية علاقة وظيفية، سواء أكانت لائحية أو تعاقدية، مع راتب الشهر الأول من الميزانية العامة للدولة. وفق”أخبار24″.