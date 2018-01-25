وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس) شخصاً ينهال بالضرب بقسوة على طفل في أحد أحياء محافظة جدة.
ويظهر المقطع الشخص وهو ينزل من سيارة ويبدأ في تعنيف الطفل بالضرب بالعقال وشد شعره وصفعه على وجهه أكثر من مرة، كما سُمع خلال المقطع صوت إحدى النساء تبكي وهي تشاهد المنظر من شرفة منزلها من هول المشهد دون ردة فعل.
من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد آبا الخيل، تعليقاً على المقطع إن وحدة الحماية الاجتماعية في جدة بالتعاون مع الجهات المختصة تدخلت لحماية الطفل، واتخاذ الإجراء النظامي بحق المعنِّف، وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.
أم تصور ابنها وهو يتعنف وينضرب بقسوة في الشارع ؛ وتبكي عليه وما بيدها حيلة.
وأن كان الرجل والده أو أي شخص آخر يجب أن يعاقب ويحاسب.#السعوديةpic.twitter.com/iIaOUB4zfq
— خالد صائم الدهر (@khalid_aldahar) ٢٥ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.