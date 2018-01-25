عكس مهرجان “هلا سعودي” المقام حاليا بالواجهة البحرية بمحافظة الخبر صوراً من إقبال الشباب السعودي والفتيات السعوديات على العمل الحر من خلال مشاريع استثمارية مبتكرة، يعملون فيها بأيديهم.
وكسر هؤلاء الشباب والفتيات “حاجز العيب” بدخولهم في نشاط بيع الأطعمة والمشروبات الساخنة من خلال مركبات “الفود ترك” بساحات المهرجان.
ومن بين هؤلاء الشباب زوجان هما “تركي محروس” و”غدير الحميدان”، حيث يعملان من خلال مركبتهما على بيع عدد من الأكلات الخفيفة، على الرغم من حصول الزوج على الماجستير في كلية إدارة الإعمال بهونج كونج العريقة، والزوجة على بكالوريوس القانون.
وقال عدد ممن يقومون بالبيع في عربات الأطعمة إنهم يمارسون هذا العمل حبا وهواية، لافتين إلى أن ما يقدمونه من الأطعمة نال إعجاب العديد من زوار المهرجان، ما أسهم في ارتفاع مداخيلهم.
من جهتها، أبانت المشرفة على المهرجان أمل الزنيد أن إقبال الشباب السعودي على العمل في عربات الأطعمة المتنقلة “فود ترك” متزايد، مشيرة إلى أن عدد السيارات والعربات التي تمارس هذا النشاط بلغ 16 عربة في الدمام، وفي الخبر 7 عربات، وعربة في القطيف، و5 عربات في الظهران.
وأضافت أن وسائل الإعلام الجديد ساعدت هؤلاء الشباب على النجاح في هذا المجال، داعية الجهات المختصة للتعاون مع الشباب لتحفيزهم وتسهيل الإجراءات الخاصة بفتح مشاريع إنتاجية خاصة بهم. وفق”أخبار24″.