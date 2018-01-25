تداولت وسائل إعلامية، اليوم (الخميس)، صورةً للاعب نادي الشروق بالمحافظة قاسم حبيب الشريط، البالغ من العمر 18 عامًا، مؤكدةً أنه هو الشاب الذي وُجد مطعونًا وملقى بأحد المصارف المائية بالأحساء.
وبحسب بيان شرطة المنطقة، اعترف المشتبه به البالغ من العمر 19 عامًا بقتل الشاب بسبب خلاف نشب بينهما، وذلك بعد مواجهته والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بالأحساء بعد مباشرة الشرطة بلاغًا من مواطن أربعيني باختفاء ابنه.
وكان الجاني قد قام بقتل قاسم الشريط طعنًا بالسكين، وتخلص من جثته في منطقة زراعية بإحدى قرى المحافظة.
من جهة أخرى، نعى رئيس نادي الشروق إبراهيم الدبل اللاعب، حيث قال: “لا أدري ماذا أقول، قبل قليل تلقيت هذا الخبر المفجع الذي أحزنني كثيراً، وباسمي وباسم جميع منسوبي نادي الشروق نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد”. وفق”أخبار24″.