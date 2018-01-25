” العمل ” تودع الدفعة الثانية من إعانات الجمعيات الأهلية بمبلغ 409.125 مليون ريال

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبلغ 409 ملايين ريال في حسابات الجمعيات الأهلية والتعاونية، عبارة عن الدفعة الثانية من الإعانات المخصصة لها.
وخصصت الوزارة مبلغ 328 مليون ريال من إجمالي الدفعة الثانية كإعانة خاصة لبرامج وأنشطة الجمعيات، و53 مليون ريال إعانة لبرامج مساعدات الأسر “كسوة الشتاء”، إلى جانب 1.6 مليون ريال كإعانات تأسيسية، بينما بلغت الإعانات الطارئة 26.4 مليون ريال للجمعيات التي تقدم خدماتها مباشرة للمستفيدين في الحد الجنوبي.
وكانت الوزارة قد حددت الآليات الجديدة لمنح الجمعيات الأهلية للفترة الثانية للمنح، والتي اعتمدت معادلات تراعي خصائص وظروف كل جمعية، وطبيعة البرامج التي تعتزم القيام بها، والتي تتطلب دعم الوزارة لها.وفق “أخبار 24”.