أحبطت جوازات جسر الملك فهد محاولة تهريب طفل بواسطة والديه، وإدخاله لمملكة البحرين، وذلك بإخفائه داخل سيارة كانا يستقلانها، فيما ضبطت الجوازات شابين حاولا التسلل لمملكة البحرين بتجاوز كبائن الجوازات مشياً.
وأوضح مصدر بالجوازات، وفقاً لـ”اليوم”، أن موظفي الجوزارات بجسر الملك فهد أثناء إنهاء إجراءات سيارة يستقلها رجل وزوجته اكتشفوا إخفائهما لطفلهما داخلها، بغرض تهريبه للبحرين، وبررا ذلك بأن الطفل لا يملك جواز سفر وأرادا الترفيه عليه باصطحابه في زيارة لمملكة البحرين، ولا يعلمان أن محاولة تهريب طفلهما إلى البحرين تستوجب اتخاذ إجراءات ضدهما، حسب قولهما.
كما ضبطت جوازات جسر الملك فهد شابين حاولا التسلل لمملكة البحرين، اجتازا كبائن الجوازات سيراً، بعد أن اتفقا مع سائق مركبة وهو صديقهما على استغلال وقت الذورة وانتظار المركبة للإجراءات والترجل منها واجتياز الكبائن، وانتظاره بعد الكبائن، إلا أن كاميرات المراقبة كشفتهما، فضبطا واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهما.