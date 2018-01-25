سلم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، الحكومة اليمنية الشرعية، 27 طفلا تم إلقاء القبض عليهم على الجبهات الحدودية، بعد أن جندتهم ميليشيات الحوثي إجباريا للقتال ضمن صفوفهم واستخدامهم في عملياتها ومعاركها العدائية.
وجرت عمليات التسليم للأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما بإشراف الصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي، في منفذ شرورة البري، إلى مندوبين من شرطة محافظة مأرب للإفراج عنهم وتسليمهم إلى ذويهم.
وسلّم التحالف كل طفلٍ من هؤلاء الأطفال مبلغاً من المال كهدية مقدمة من القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل.
وأدانت هيئة الهلال الأحمر السعودي تجنيد الانقلابيين في اليمن الأطفال، واستخدامهم في القتال في انتهاك صارخ للمواثيق ولمبادئ حقوق الإنسان.
من جانبه، أعرب مدير عام شرطة مأرب عبدالملك المداني، عن شكره للتحالف، مؤكدا أن زج ميليشيات الحوثي بهؤلاء الأطفال إلى المعارك مخالفة لكل القوانين الدولية.
وفق “أخبار 24”.