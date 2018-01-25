نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

+ = -
الخرج اليوم - واس :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برسالتين خطيتين لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، لدعوته لحضور حفل اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمهرجان السنوي لسباق الهجن اللذين سيقامان بالرياض في فبراير المقبل.

وسلم رسالتي خادم الحرمين الشريفين سفير المملكة لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وذلك خلال استقبال وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي له اليوم الخميس في مكتبه بمسقط.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسباق الهجن يقامان هذا العام في محافظة رماح بمنطقة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال الفترة من 1 يناير الجاري إلى 1 فبراير القادم.وفق “أخبار 24”.

صوره

خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

25/01/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 2436
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884968860.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


CAPTCHA Image