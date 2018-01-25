خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برسالتين خطيتين لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، لدعوته لحضور حفل اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمهرجان السنوي لسباق الهجن اللذين سيقامان بالرياض في فبراير المقبل.
وسلم رسالتي خادم الحرمين الشريفين سفير المملكة لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وذلك خلال استقبال وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي له اليوم الخميس في مكتبه بمسقط.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسباق الهجن يقامان هذا العام في محافظة رماح بمنطقة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال الفترة من 1 يناير الجاري إلى 1 فبراير القادم.وفق “أخبار 24”.