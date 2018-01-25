ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة تبنت 4 محاور للقبض على الـ7 أشخاص الذين قاموا بمضايقة الفتيات في “درة العروس” بجدة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة نجحت في القبض على المتهمين بعد التحقيق مع إدارة المنتجع والحراسات الامنية، وبعض المستأجرين، ومصور المقطع، ورصد طريقة دخولهم وقيامهم بتلك الأفعال.
وأبانت أن المتهمين هم 6 سعوديين وسوري، ولا تزال التحقيقات جارية معهم، للتأكد من ثبوت الاتهام عليهم، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين سيواجهون اتهامات عدة، منها التجمهر، وإثارة الفوضى، والقيام بممارسات لا أخلاقية.
يشار إلى أنه تم تداول مقاطع فيديو وثقها أحد المواطنين أظهرت عددا من المخالفات الأخلاقية في درة العروس، من بينها ملاحقة فتيات والتحرش بهن.