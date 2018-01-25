يناقش مجلس الشورى الثلاثاء بعد القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترحين بإجراء تعديلات على نظام الجنسية السعودية.
وكانت اللجنة الأمنية بالمجلس تداولت مقترح تعديل نظام الجنسية، وأعدت دراسة بتعديلات تتيح منح الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات بغير سعوديين، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وقالت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع التعديلات في وقت سابق إن نظام الجنسية منذ صدوره قبل أكثر من 6 عقود، لم يشهد سوى تعديلات محدودة.
يذكر أن مقترح التعديلات على نظام الجنسية قدمه ثلاثة أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس في أكتوبر من عام 2016، وهم لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، وهيا المنيع.