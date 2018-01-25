كشفت مصادر مطلعة، أن رئاسة الحرس الملكي أصدرت قراراً، يقضي بالسماح للأفراد المفصولين من الخدمة بتقديم طلبات لإعادتهم للخدمة العسكرية مرة أخرى.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، فإن القرار يشمل السماح بتقديم طلبات العودة للخدمة العسكرية للأفراد المفصولين بسبب الغياب، أو من أنهيت خدمتهم بناء على طلبهم، أو بسبب صدور حكم شرعي أو إداري أو قرار ملكي.
واشترطت اللجنة العليا التي شكلت لهذا الغرض، مرور عام على انتهاء خدمة مقدم الطلب، وأن يقدم الراغب في إعادته للخدمة العسكرية طلبه إلى مرجعه المباشر، وأن يتضمن طلبه تعهداً موقعاً بالالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة.