أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق الهيئة خطة شاملة لتطوير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة نداء الإسلام، خلال أيام.
وكشفت الهيئة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن البداية ستكون بدعم الإذاعتين بكوادر مهنية وإعلامية وتعيينهم بالتعاقد بدلًا من المتعاونين، كما أوضح الشريان أنه سيتم تعيين خريجي الجامعات وأصحاب الخبرة في مجال الإعلام.
وأضاف الشريان أنه سيتم تأمين ميزانية لكلتا الإذاعتين لإنتاج مزيد من البرامج يقدمها العلماء، فضلًا عن إثراء إذاعة القرآن الكريم بمزيد من البرامج، خاصة في شهر رمضان المبارك، لتلبية حاجة الجمهور العريض بالمملكة والعالم.وفق “أخبار 24”.