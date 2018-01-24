أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يهدف أن تكون المملكة دولة مبتكرة وقوية داخليا وخارجيا.
وأفاد خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي تحمل عنوان “البحث عن توازن جديد في الشرق الأوسط”، بأن ولي العهد يهدف أن تأخذ المملكة مكانها الحقيقي بين مصاف الدول، مبينا أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكزن هناك تغيير شامل.
وأضاف الجبير أن مشروع نيوم يمثل مدينة مستقبلية مبنية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنها ستكون منطقة جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.وفق “أخبار 24”.