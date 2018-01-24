قدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لفريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، نجح في إجراء عملية قسطرة لتوسيع الشريان الأورطي لجنين ما زال في شهره السادس داخل رحم أمه.
ونقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك، وفقاً لـ”الرياض”، التهنئة والشكر نيابة عن ولي العهد، وذلك أمس الثلاثاء خلال استقباله وتكريمه الفريق الطبي، الذي أجرى العملية بالتعاون مع مستشفى النساء والتوليد بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
يُذكر أن الفريق الذي شارك في إجراء العملية ضم استشاريين وأطباء قلب الأطفال وأطباء النساء الولادة، بينهم الدكتور عاطف حبش السحاري، والدكتورة ميرنا محمد عطية، والدكتور طارق بن سليمان مؤمنة، والدكتورة مها بنت سالم الركف، والدكتور أسامة بن محمد التويجري، والفني أحمد بن فاضل العنزي.