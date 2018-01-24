تمكّنت شرطة المنطقة الشرقية من حل غموض قضية شاب عمره 18 عاماً بالأحساء أبلغ والده عن اختفائه، وأطاحت بالجاني، الذي أقرّ بقتله الشاب طعنا بسكين، ودلّ على مكان إخفائه الجثة في مصرف مياه زراعية بالمحافظة.
وأوضح مساعد المتحدث الرسمي باسم شرطة الشرقية، وفقاً لـ”سبق”، أن شرطة محافظة الأحساء باشرت بلاغاً من مواطن أربعيني، يفيد باختفاء ابنه البالغ من العمر 18 عاماً، وقادت التحريات الشرطة للاشتباه في أحد أصدقاء الشاب، وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاما، فألقت الشرطة القبض عليه.
وأضاف المتحدث: أسفر التحقيق مع المشتبه عن إقراره بقتل الشاب المختفي طعناً بسكين، بسبب خلاف قديم بينهما، وأنه أخفى الجثة في مصرف مياه زراعية بالمحافظة، وقاد المتهم الشرطة لمكان الجثة، مبيناً أن الجهات الرسمية شرعت في اتخاذ إجراءات الضبط الجنائي، وقررت توقيف المتهم وإحالة ملف القضية إلى فرع النيابة العامة بالأحساء.