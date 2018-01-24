بلغت إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى اليمن وشعبها نحو 10.4 مليار دولار.
وجاءت تلك المساعدات خلال الفترة من مايو 2015 حتى 22 يناير 2018، وتنوعت بين مساعدات إنسانية وإنمائية ومبالغ مقدمة إلى البنك المركزي اليمني.
وأوضح “إنفوجرافيك” للمساعدات السعودية إلى اليمن، أن المساعدات الإنسانية كانت أكثر من مليار دولار، والإنمائية نحو 3 مليارات دولار، فضلا عن المساعدات الحكومية الثنائية، التي بلغت أكثر من 2 مليار دولار ومساعدات الزائرين داخل المملكة أكثر من مليار دولار، فضلا عن المبالغ المقدمة إلى البنك المركزي اليمني والتي كانت أكثر من 3 مليارات دولار.وفق “أخبار 24”.