قام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء، بزيارة الشيخ فهد الجدوع القاضي الذي تعرض لإطلاق نار بالخرج في المستشفى، مؤكدا أن أمن القضاة خط أحمر ويد العدالة لن تثنيها رصاصة.
واطمأن الصمعاني على صحة الشيخ الجدوع بعد إصابته في كتفه من جراء إطلاق النار عليه، مثمنا جهود الجهات الأمنية وسرعة القبض على الجاني.
وأكد وزير العدل على دعمه الكامل لكل وسائل الحماية التي تساعد في المحافظة على سلامة القضاة، ومشددا على أن أي عدوان قد يتعرضون له أثناء تأدية عملهم هو في الحقيقة تعدٍ على الكيان العدلي بأكمله.
يشار إلى أن الشيخ الجدوع، قاضي المحكمة العامة بالخرج قد تعرض لطلق ناري في كتفه بعد خروجه من صلاة الظهر أمس الثلاثاء عائدًا لمزاولة مهامه في المحكمة، وقد نُقل إلى المستشفى، وهو بصحة مستقرة.وفق “أخبار 24”.