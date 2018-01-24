قدم معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي شكره وتقديره لإدارة تعليم الخرج ( النشاط الطلابي بنين _بنات ) إزاء جهودهم المميزة في تفعيل وانجاح برنامج العمل التطوعي في الميدان التربوي وحصولهم على المركز الثالث في فئة البرامج التطوعية المنفذة للعام 1438هـ على مستوى المملكة ،، متمنيا لتعليم الخرج المزيد من النجاحات والتميز في مراحل البرنامج القادمة .
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عام > معالي نائب وزير التعليم يشكر تعليم الخرج
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