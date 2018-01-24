تشارك جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز – ممثلة في عمادة شؤون المكتبات وبرعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد- في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، والمنعقد في أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير.
هذا وقد أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري أنّ مشاركة الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار الحرص المستمر للجامعة على المشاركة في هذا الحراك الثقافي والمعرفي، وخاصة في معرض القاهرة الذي يُعَدُّ ثاني المعارض عالميًّا، كما تعكس المشاركة ما تَشهده المملكة من حراكِ ثقافيِ متميز على الساحتين العربية والدولية، مشيرًا إلى التطور الكبير في مجال الثقافة والكتاب والذي سينطلق من رؤية حكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تركزُ على بثِ روحِ ثقافة التسامحِ والحوار ونشر السلامِ وما تصبو إليه رؤية 2030.
من جانبه رفع الدكتور عبد العزيز سعد بن سعيدان المشرف على عمادة شؤون المكتبات بالجامعة، شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور الحامد، على رعايته للمشاركة، ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور الخضيري على دعمه، واهتمامه، والوقوف على الإعداد للظهور بالشكل اللائق لتمثيل الجامعة في هذا المحفل الثقافي المهم.
كما أكد الدكتور سعيدان أنّ عمادة شؤون المكتبات تعمل منذ اللحظات الأولى على الترتيب والتنظيم، وإعداد الكتب والمطبوعات والكتيبات التعريفية بالعمادة والجامعة، كما أكدّ على أن الوفد المشارك سيسهم من خلال ما اكتسبه من ضوابط وتوجيهات في هذا الأمر، مثمنًا في الوقت نفسه دور الكليات وحدات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين بادروا بإرسال إنتاجهم العلمي ومطبوعاتهم وتقاريرهم السنوية والتي تؤكد الحرص والاهتمام بهذا الشأن.
كما أشار الدكتور سعيدان أن الجامعة تشارك في المعرض من خلالِ جناحٍ كبيرٍ ومتميز باسم المملكة العربية السعودية يقع على مساحة 3000 متر مربع يضمُ أكثر من 25 جهة حكومية متمثلة في الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والمكتبات العامة والحكومية و 20 من دور النشر الأهلية الكبيرة والمتميزة، حيث سيضم الجناح عدداً من الأقسامِ الثقافية التي ستجمع بين أروقتها كل ما يَهمُ الشأنَ الثقافي، وستتولى الملحقية الثقافية السعودية الإشراف على جناح المملكة بكافةِ أقسامِه وفاعلياته المستمرة خلال الفترة الممتدة من يوم 27/1/2018م وحتى 10/2/2018م .
مما يبرزُ ما تقدمه حكومة المملكة من ثقافة للمهتمين بها ونشر رسالتها نحو العالم، و أيضاً إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم علمي وحضاري من خلال تعريف العالم ببعض الجوانب الثقافية والعلمية والفكرية والأدبية فيها.