ذكرت مصادر أن المُسن الذي أطلق النار على قاضي محكمة الخرج، كان له قضية منظورة في المحكمة قبل سنوات وتم البت فيها بإغلاق ملفها.
وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ” أن المُسن الجاني كان يترصد للقاضي الشيخ فهد الجدوع أمام المسجد الذي يبعد عن المحكمة بنحو 100 متر، وبعد خروجه من صلاة الظهر أطلق النار عليه.
وأبانت أن موظفاً في المحكمة أدى الصلاة في نفس المسجد، قام بنقل القاضي إلى مستشفى الملك خالد بالخرج، وبعد الكشف عليه اتضح أن الجرح سطحي، وهو الآن في حالة مستقرة.
وأشارت المصادر إلى أن محافظ الخرج مساعد عبدالله الماضي قام بزيارة القاضي المصاب بالمستشفى اللاطمئنان على وضعه الصحي، وأكّد القاضي أنه بخير وأن إصابته بسيطة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت أمس القبض على جانٍ في موقع الجريمة بعدما أطلق النار على القاضي أمام المسجد فور فراغه من صلاة الظهر وأصابه في كتفه.