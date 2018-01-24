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“الإحصاء”: أكثر من 5 ملايين مواطن ومواطنة لم يسبق لهم الزواج

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مسح الخصائص السكانية لعام 2017، والذي أظهر عدد المواطنين والمواطنات الذين لم يسبق لهم الزواج.

وكشفت الهيئة أن النتائج أظهرت أن أكثر من مليونين و200 ألف مواطنة سعودية لم يسبق لهن الزواج، فيما بلغ عدد الرجال أكثر من ثلاثة ملايين.

وأوضحت أن المسح تم إجراءه على المواطنين والمواطنات (15 سنة فأكثر)، وتم خلاله إظهار عدد الذين لم يتزوجوا في كل فئة عمرية.

وكانت الهيئة أعلنت أن نتائج المسح المتعلقة بالعمر عند الزواج الأول أن متوسط العمر عند الزواج الأول للسعوديين الذكور (25,3) سنة، ومتوسط العمر عند الزواج الأول للسعوديات الإناث بالمملكة (20,4) سنة.وفق “أخبار 24”.

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“الإحصاء”: أكثر من 5 ملايين مواطن ومواطنة لم يسبق لهم الزواج

24/01/2018
أخبار محلية
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