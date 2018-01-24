بدأت شرطة جدة التحقيق في حالتي وفاة الأولى رجل “52 عاماً” عثر على جثته داخل شقته بحي العزيزية، والثاني مسن أبلغ أبناؤه أنه انتحر بمطبخ منزل أسرته.
وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً بوجود جثة داخل شقة بحي العزيزية عيها آثار دماء وتبدو عليها آثار عنف وبجواره مسدس ربع، واتضح أنه رجل يبلغ من العمر 52، ملقى على وجهه داخل شقته، مجروحاً في ظهره وتوجد دماء على ملابسه، بالإضافة لمسدس من نوع ربع عند أقدامه.
وفي الحادثة الثانية تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بمنطقة مكة المكرمة، بلاغاً من نجل مسن، يفيد أن والده دخل مطبخ المنزل وأغلق الباب عليه، وبعد فتح الباب وجدوه متوفياً بعد أن علق نفسه في مروحة بالمطبخ وربط حبل حول عنقه، مضيفاً أن والده مريض نفسي.
وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها لا تزال تحقق في القضيتين المذكورتين لكشف ملابساتهما ومسببات الوفاة، وأنها ستصدر بياناً تفصيلياً بنتائج تحقيقاتها.وفق “أخبار 24”.