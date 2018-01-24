نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ما تردد حول إعفائه من منصبه، مؤكداً أنه باقٍ في مكانه وحتى لو تركه فسيظل جندياً في كل مكان يكون به، وشدد على أنه لن يجامل أو يداهن أحداً في الدفاع عن الوطن.
وقال آل الشيخ في تغريدتين عبر حسابه في “تويتر”: “في دفاعنا عن الوطن نواجه كل من يتجاوز على بلادنا بقوة وصراحة وحزم و”نطقها” بالوجه و”ما عندنا بأحد”.
وأضاف: “من المضحك أن ردهم الوحيد هو بالأماني والأحلام أنه تم إعفائي من منصبي، أقول لهم: اصحو بعد نومكم فأنا هنا بمكاني، وحتى لو تركته فسأظل جنديًا بكل مكان أكون به”.
وتابع قائلاً: “اضرب على الكايد ولا تسمع كلام العز بالقلطات والرأي السديد، في دفاعنا عن الوطن لن نجامل أو نداهن وسنضع دائمًا النقاط على الحروف وبكل وضوح وقوة”، واختتم: “من يتابعني وهو يظن أنه سيسمع كلامًا منمقًا حذرًا يدور حول الحمى، فأنصحه بإلغاء متابعتي”.وفق “أخبار 24”.