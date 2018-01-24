تفاعل فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة مع مقطع فيديو وثقه شخص، اتهم فيه محطة بنزين بحي العوالي في العاصمة المقدسة بالغش في البنزين، بتصوير زجاجتي مياه بداخلهما بنزين فاتح اللون.
وأكد فرع التجارة بمكة وفقاً لـ “سبق”، أن مندوبها باشر الحادثة وأخذ عينة من البنزين في المحطة المذكورة، وأحالها للمختبر للتأكد من صحة الشكوى، وستظهر نتائج التحليل بعد قرابة أسبوعين.
وأوضح الفرع أن المواطن موثق الواقعة قام بالتلفظ على عامل المحطة واستدعاء الجهات الأمنية، مبينا أنه تصرف خاطئ وكان عليه الإبلاغ على الرقم الخاص بتلقي الشكاوى للوزارة.
وأشار إلى أن هناك كثيرا من الشكاوى الكيدية ترد للفرع، وأن البنزين وضع بزجاجة ماء وقد يكون بها ماء وهو ما تسبب في تغير لونه إلى اللون الفاتح، وهو ما ستثبت النتائج صحته أو عدم صحته.