كشفت مصادر عن عزم وزارة الصحة إغلاق جميع المختبرات الطبية وبنوك الدم في جميع المراكز الصحية في الرياض، وتحويل جميع اختصاصيي المختبرات وبنوك الدم إلى مدينة الملك سعود الطبية بالشميسي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الحياة”، أن ستة مسؤولين في الوزارة صادقوا على محضر اجتماع، نصّ على إغلاق جميع مختبرات المراكز بالتدريج على 3 مراحل، على أن يقتصر عمل المختبرات على سحب العينة فقط وإرسالها للمختبر الإقليمي في الرياض.
وأضافت أن محضر الاجتماع نصّ أيضاً على تجهيز غرفة لسحب العينات في كل مركز، وأن يكون وقت السحب يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً، وتسلم نتائج العينات عن طريق شبكة الحاسب الآلي خلال 48 ساعة من وقت السحب.
وبيّنت أنه تم الاتفاق كذلك على التعاقد مع شركة متخصصة لنقل عينات المرضى من المراكز الصحية إلى المختبر الإقليمي؛ لضمان جودة العينات ودقة النتائج وسرعة إصدارها، والتأكيد على نقل جميع القوى العاملة في مختبرات المراكز الصحية لإدارة المختبرات وبنوك الدم في “صحة الرياض”.
ونوهت المصادر إلى أن تلك الخطوة ستتسبب في عبء كبير على كبار السن والحوامل وتحملهم مشقة مراجعة مدينة الملك سعود، كما سيترتب عليها مخالفة إسناد مهمة المختبر الطبي لغير المختصين، من خلال تخصيص ممرض لإدخال بيانات التحاليل للكادر الطبي.