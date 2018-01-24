حدّد المهندس المختص في البناء الرئيس السابق للهيئة السعودية للمهندسين حمد الشقاوي، 4 أسباب وراء انتشار البناء المغشوش أو ما يعرف بفلل الكراتين في بعض مناطق المملكة.
وأوضح الشقاوي وفقاً لـ “الوطن”، أن الأسباب الأربعة هي عدم وجود معايير للبناء، وغياب العمالة الماهرة، واستخدام مواد مغشوشة في البناء، بالإضافة إلى غياب وضعف الجهات الرقابية.
وأكد ضرورة تعميد المهندسين الأكفاء من قِبل الهيئة للعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن كود البناء السعودي سيسهم في رفع جودة الإنشاء، شرط تطبيقها بالشكل المناسب.
وأضاف الشقاوي أن الغش التجاري في مواد البناء مثل المنتجات الصحية والكهربائية وغيرها أصبحت متفشية، والمتاجرة فيها لا تختلف عن ترويج المخدرات نظراً لخطورتها، مبيناً أن هناك الكثير من الوفيات؛ بسبب الحرائق الناتجة عن مواد كهربائية مغشوشة.