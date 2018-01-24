أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها قامت بتطبيق النظام بحق المرأة المُسنة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، تقود سيارة بأحد شوارع حائل وتسببت في زحام وتعطل حركة المرور به، كما استدعت مالك المركبة.
وأوضحت إدارة المرور في بيان لها، أنها تقصت عن موقع المخالفة واتضح أنها ارتكبت ببلدة القاعد التابعة لمنطقة حائل، واستدعت مالك المركبة (بكب نيسان) وتطبيق النظام بحقه لإعطائه السيارة لشخص لا يحمل رخصة قيادة.
وأضافت أنه تم أخذ تعهد على مالك المركبة باتباع الأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالة، وتحرير مخالفة مرورية للسيدة المسنة تحت مسمى (قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة).وفق “أخبار 24”.