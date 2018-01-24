توفي أمس (الثلاثاء) مطر القوس، عم الإعلامي بتال القوس رئيس تحرير صحيفة الرياضية ومقدم برنامج “في المرمى”، وتم تشييع جنازة الفقيد في جامع العباس بمدينة الطائف.
ونشر بتال القوس عبر حسابه على “تويتر” تغريدة نعى فيها عمه قائلاً: “فقدتْ عائلتنا القوس.. اليوم.. ركنا من أركانها.. توفي عمي مطر القوس.. رحل الرجل الكبير في كل شيء.. رحل الصباح وتفجرت شمس الجراح، غاب رجل لا أحسبه إلا في مقام والد.. إن العين تدمع والقلب يحزن وإنّا لفراقك يا أبا فهد لمحزونون.. رحمك الله رحمة واسعة وجبر كسر قلوبنا بفقدك”.وفق “أخبار 24”.