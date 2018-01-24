دخل الشاب السعودي خالد الشاعري (26 عاماً) المرحلة الأخيرة من رحلة علاجه من السمنة المفرطة وتخلصه من 544 كيلوجراماً من وزنه، وذلك على يد فريق جراحي بقيادة أستاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير البروفيسور عايض القحطاني.
ويخضع الشاعري في مركز طبي متخصص بالرياض لعملية جراحية تجميلية تهدف لإزالة الزوائد الجلدية التي بقيت بعد إنقاص وزنه من 610 كيلوجرامات وحتى وصول وزنه لـ66 كيلوجراماً.
وكان الشاعري قد بدأ رحلته العلاجية في عام 2013 عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بنقله لمركز متخصص وعلاجه، واستلزمت عملية النقل إجراءات خاصة تعاونت في تنفيذها جهات حكومية عدة، كما صُنع سرير مخصص له في أمريكا استغرق تجهيزه مدة ستة أشهر.
وفق “أخبار 24”.