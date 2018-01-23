تفقد محافظ الدلم ثامر الشتوي صباح اليوم المراكز اصحية بمحافظة الدلم شملت مركز صحي الدلم, مركز صحي السعيدان, مركز صحي الصحنة بحضور مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني.
وشدد الشتوي على أهمية تقديم الخدمات الصحية الكاملة واستمرار التطوير والعمل بجودة عالية من أجل الوصول إلى رضى المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة, معربا عن شكره وتقديره لمدراء المراكز والعاملين فيها من طواقم طبية وإدارية نظير جهودهم وتفانيهم وإلتزامهم التام بكل ما من شأنه رفع المستوى الصحي ومتابعة المرضى والمستفيدين والإحالات وتقديم البرامج في المحافظة للمدارس والمجمعات والمشاركة في المناسبات.
تأتي الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ الدلم على المرافق والإدارات الحكومية للوقوف على الأداء والمتابعة والإلتقاء بالمواطنين في مواقع الخدمة ورصد أي ملاحظات للعمل على علاجها أو تطوير المبادرات وجوانب التميز.