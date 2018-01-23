صادرت ادارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج مجموعة من الاسماك والتي يتم بيعها عن طريق مجموعة من المخالفين للأنظمة والأشتراطات البلدية والتي يتم اصطيادها في المستنقعات وبعض الادوية التي تتجمع فيها المياه والتي يستهدف فيها المخالفين بعض العمالة الأجنبية خلال أيام إجازة نهاية الأسبوع والتي تم فيها تطبيق الغرامة للمخالفين .
وبين رئيس بلديسة محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري حرص البلدية على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق والأماكن التي تحظى بتجمع الجاليات وما يتخللها من بيع المواد الغذائية المخالفة والتي تؤثر على الصحة العامة وصحة البيئة ، وأنه لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والغرامات بحدها الأعلى للمخالفين .