تمكّنت شرطة ينبع، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على سارق السيارة الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة بمحل تجاري في المحافظة، والذي أصاب مالكها عند محاولته توقيفه.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، أن شرطة المحافظة شكّلت فريقًا بحثيًا لجمع الدلائل وزرع المصادر السرية للبحث عن الجاني، ما أدّى إلى العثور والقبض عليه، والقبض أيضًا على قائد المركبة الأخرى الذي أنزل المتهم بالقرب من سيارة المجني عليه.
وأكّد القحطاني إدلاء المتهمين الموقوفين بأقوالهما واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة، وجاء ذلك تعليقًا على مقطع الفيديو المتداول لعملية السرقة.
وفق “أخبار 24”.