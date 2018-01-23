وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، بتقديم مكافأة مالية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بواقع 50 ألف ريال لكل لاعب، وذلك بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2019.
وغرّد آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مباركًا للمنتخب الوطني: “أبارك لمنتخبنا لكرة اليد التأهل لكأس العالم.. ألف مبروك للوطن”.
وتأهل المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم 2019 لكرة اليد، بعد فوزه على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 26- 20 في التصفيات الآسيوية القائمة في كوريا الجنوبية.وفق “أخبار 24”.