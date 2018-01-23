أعلن نادي الهلال تلقيه رداً رسمياً من نادي الوداد البيضاوي المغربي بالموافقة على انتقال لاعبه أشرف بن شرقي إلى صفوف الزعيم، على أن يستكمل مجلس إدارة النادي إجراءات انتقال اللاعب بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.
وقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد الشكر لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، على تكفله بقيمة انتقال اللاعب المغربي إلى صفوف الهلال.
وكان أشرف بن شرقي قد انضم إلى صفوف الوداد صيف عام 2016 قادماً من نادي المغرب الفاسي، وشارك معه في 42 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وتوج مع الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا نهاية العام الماضي، كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا، بعد غياب دام 16 عاماً.وفق “أخبار 24”.