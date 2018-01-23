أوضح لاعب الاتحاد فهد المولد أنه لم يكن يتوقّع أن يأتي اليوم الذي يغادر فيه صفوف فريقه الاتحاد، متمنياً أن ينجح في مسيرته المقبلة مع فريق ليفانتي الإسباني والتي ستكون لمدة ستة أشهر.
وفي سياق آخر يستأنف فريق الاتحاد تدريباته اليوم بعد الراحة التي منحها للاعبين في الثلاثة الأيام الماضية وذلك استعداداً للقاء فريق أحد الثلاثاء المقبل في الدوري بالمدينة المنورة، وسيشهد تدريب اليوم مشاركة كافة اللاعبين بمن فيهم الحارس عساف القرني العائد من المعسكر الذي كان لحراس المنتخب في ألمانيا.
هذا وسيشهد تدريب الاتحاد اليوم مشاركة المحترفين الأجانب «فهد الانصاري ومحمود كهربا وكارلوس وأحمد العكايشي» بالإضافة لعودة المدافع ياسين حمزة الذي تعافى من إصابته التي حرمته الحضور ضمن قائمة الفريق.
وعلى صعيد آخر تنتظر إدارة الاتحاد رد المدرب سييرا بعد أن تم تسليمه العرض الرسمي للنادي ومن المتوقع أن يتم الرد عليه
خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشير مصادر «الجزيرة» إلى أن المدرب متخوّف من التجديد ويتعرّض الفريق لمثل ما حصل في الموسم الماضي بمنع التسجيل وتغيّر الإدارات المستمر وبالتالي فضل الانتظار لحين معرفة مصير النادي ومن ثم تجديد عقده الاحترافي مع الاتحاد.