استقر الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب الأهلي، على التونسي محمد أمين بن عمر (26 عاماً)، ليكون ثالث الصفقات الشتوية، وذلك بعد دراسة متأنية لعدد من الأسماء التي تم عرضها عليه خلال الأيام الماضية من قبل إدارة النادي. وتحصل مسؤولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية على موافقة اللاعب محمد بن عمر وناديه النجم الساحلي التونسي على انتقاله لصفوف الأهلي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية انتقاله لصالحة بشكل نهائي لمدة موسمين مقبلين بمبلغ يقارب مليوني دولار.
وينتظر النادي الأهلي التوقيع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان بشكل رسمي عن تعاقداته الشتوية المتبقية.
ووضع مسيرو النادي الأهلي عدداً من البدلاء لأسماء لاعبين خوفاً من تعثر صفقة انتقال اللاعب الأسترالي مارك مليغان بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وناديه ملبورن فيكتوري، بسبب عدم وضوح الأخير لمشكلات مع اللاعب ووكيل أعماله، حيث أصدر بياناً إعلامياً رسمياً أمس (الاثنين)، برفضه بيع عقد اللاعب، وما زالت الصورة غير واضحة بشكل كامل حول مسار الصفقة.
من جهة أخرى، اعترف سيرغي ريبروف مدرب الأهلي، بأن اختيار العناصر الأجنبية التي ينوي النادي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قرار مشترك مع إدارة النادي، وأن هناك تنسيقاً تاماً في الملف الخاص بهذا الجانب لاختيار الأسماء القادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة، ويمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.وفق “الشرق الأوسط”.
وقال مدرب الأهلي عقب انتصار فريقه على العروبة بـ6 أهداف نظيفة وبلوغ دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين: «حققنا الهدف الرئيسي من المباراة، وأنا راضٍ على ما قدمه اللاعبون من أداء مميز وتطبيقهم طريقة اللعب بشكل مثالي والنتيجة التي تحققت»، مشيراً إلى أن الفريق يتحسن من مباراة لأخرى ويقدم مستويات متصاعدة وروحاً عالية من اللاعبين، وأضاف: «نلعب بطريقتين مختلفتين واللاعبون استطاعوا تطبيقها بشكل كبير خلال مباراة العروبة والمباريات الماضية».
من جانبه، أبدى مؤمن زكريا الدولي المصري المنضم حديثاً لصفوف الأهلي، سعادته البالغة بعد أول مشاركة له أمام العروبة ونجاحه في تسجيل هدفين مع أول ظهور له. وقال: «الحمد لله على توفيقه، قدمت أداء جيداً مع زملائي اللاعبين، وسجلت أول أهدافي مع الفريق، وأسعى لتقديم كل ما لدي من عطاء خلال المواجهات المقبلة، حيث نبحث عن تحقيق لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة الدوري لهذا الموسم وإسعاد جماهير النادي الأهلي المعروفة بمساندتها ودعمها للفريق».
من جهة ثانية، منح سيرغي ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم راحة للاعبين عن أداء التدريبات لمدة يومين، وسوف يعاود الفريق تدريباته مساء غد (الأربعاء) على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، تحضيراً لمواجهة الشباب الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة الـ19 لمسابقة دوري المحترفين السعودي.
وسيفتقد فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة 8 من عناصره الأساسيين لانضمامهم إلى معسكر المنتخب السعودي الأول؛ وهم ياسر المسيليم ومحمد العويس ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل ومنصور الحربي وحسين المقهوي وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري، إذ انضم اللاعبون الدوليون عقب مواجهة العروبة مباشرة لمعسكر المنتخب السعودي الأول المقام في الرياض استعداداً لنهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.