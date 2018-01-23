أكدت وزارة التعليم أنها مددت فترة تقديم شاغلي الوظائف التعليمية لطلبات إنهاء الخدمة “التقاعد المبكر أو الاستقالة” عبر نظام “فارس”، وذلك اعتباراً من اليوم 6/5/1439هـ وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 22/5/1439هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، أن التمديد أتى نظراً لوجود عدد من شاغلي الوظائف التعليمية يرغبون في التقاعد المبكر، ممن يعدون رسمياً على رأس العمل، بينما على نظام “فارس” حالتهم ليس على رأس العمل وهم إما معارون، أو موفدون، أو مكلفون، أو مجازون إجازة مرافقة مريض أو مجازات إجازة رعاية مولود.
وأضاف المتحدث، أن التمديد جاء أيضا لوجود طلبات تقاعد على نظام فارس لم تستكمل لنقص البيانات، وجرى استكمالها بعد إغلاق النظام، مشدداً على أن وزارة التعليم غير ملزمة بقبول أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة في التاريخ المذكور.وفق “أخبار 24”.